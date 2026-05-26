Panamá

Ilya Espino de Marotta detalla cronograma del proyecto de Río Indio y los puertos

La administradora designada del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, evaluó los principales retos de su futura administración y los principales proyectos que serán ejecutados en los próximos años. Reveló cuándo se espera que inicien los trabajos de construcción en el proyecto de Río Indio y olos puertos, y destacó los aportes de 30 mil millones de dólares que ha realizado la institución al Estado a beneficio de todos los panameños.