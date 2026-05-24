Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre femicidios y designación de Ilya Espino de Marotta al frente del Canal

En la edición de Debate Abierto de este domingo 23 de mayo analizamos junto a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda de Troitiño, la psicóloga Lesbia González y Julio Pérez, asesor del diputado José Pérez Barboni el proyecto de ley que busca castigar con penas de prisión a menores desde 14 años que cometen delitos graves. Se sumó a la mesa la abogada Suky Yard y el fiscal de Homicidios, Jorge Ferguson, para abordar los últimos casos y estadísticas de femicidio en el país. Por su parte, la administradora de ASEP, Zelmar Rodríguez, habló sobre el servicio de distribución de energía eléctrica y la entrada a Panamá de un tercer operador telefónico. En tanto el excanciller Jorge Eduardo Ritter analizó la designación de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal de Panamá, la violencia en Panamá y el nuevo partido político del expresidente Martín Torrijos.