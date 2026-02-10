Panamá Nacionales - 10 de febrero de 2026 - 19:35
Varios femicidios han quedado sin una condena en Chiriquí
Varios femicidios registrados en la provincia de Chiriquí han quedado sin que se dicte una condena en la provincia de Chiriquí, entre los que se encuentra el de una menor de 13 años embarazada que fue encontrada sin vida en el distrito de Barú en el año 2022. Un estudiante de enfermería de 32 años fue condenado a 8 años de prisión por la violación de la menor, sin embargo, no hubo condena por el femicidio.