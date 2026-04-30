CEPANIM 2026: MEF aclara dudas sobre registro, requisitos, citas y pagos

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) aclaró las dudas más frecuentes sobre el registro para el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ), un proceso que ya suma más de 162 mil solicitudes a nivel nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ante las interrogantes de los beneficiarios, la entidad detalló aspectos fundamentales para completar el trámite con éxito:

Datos personales: No es obligatorio ingresar el número de Seguro Social, pero es indispensable facilitar un número de teléfono celular o fijo para ser contactado.

Herencias y sucesiones: Los cónyuges, parejas en unión de hecho e hijos no necesitan realizar un juicio de sucesión. Sin embargo, otros parientes sobrevivientes sí deberán cumplir con este requisito legal.

Citas y verificación: Una vez que el MEF culmine la validación de los datos, se comunicará con cada beneficiario para agendar una cita.

Entrega del pago: El retiro de los certificados se realizará estrictamente de forma presencial.

Estadísticas actuales del registro del CEPANIM

Hasta inicios de esta semana, se han contabilizado:

123,238 solicitudes de beneficiarios vivos.

38,770 trámites realizados por herederos (sobrevivientes).

Canales de atención habilitados

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, recordó que la plataforma digital está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

No obstante, se han habilitado las sedes regionales del MEF para brindar atención presencial a aquellos jubilados que: