Avanza el nuevo Hospital del Niño: torre principal alcanza 55% de ejecución

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizaron un recorrido de inspección por las obras del nuevo Hospital del Niño, confirmando importantes avances en esta infraestructura clave para la atención pediátrica.
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Nuevo Hospital del Niño alcanza 55% de avance en Panamá
El proyecto, ejecutado por Acciona Construcción S.A., contempla una estructura de 23 niveles con un área de construcción de 89,518.50 m².
Una vez finalizado, el hospital contará con:
- 463 camas de hospitalización
- 116 consultorios para distintas especialidades
- 17 quirófanos (incluyendo cirugías ambulatorias y angiografía)
Atención especializada y moderna
El diseño del centro incluye áreas altamente especializadas como:
- Neonatología
- Cuidados Intensivos
- Unidad de Quemados
- Hematoncología
- Residencias médicas
Además, el proyecto abarca la integración con la Maternidad del Hospital Santo Tomás y la restauración de sus jardines históricos.
Impacto y costo del proyecto
Esta obra de alta complejidad beneficiará a más de 1.1 millones de personas y tiene un costo estimado de $705.8 millones, incluyendo equipamiento médico y tecnológico de última generación.
Tras la entrega de la torre principal, se prevé el traslado de pacientes y la demolición del edificio actual para dar paso a nuevas estructuras, como una torre de estacionamientos.
El presidente Mulino destacó que este proyecto representa un paso clave para fortalecer el sistema de salud pública en Panamá.