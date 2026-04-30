Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 13:34

Avanza el nuevo Hospital del Niño: torre principal alcanza 55% de ejecución

Obras del nuevo Hospital del Niño avanzan 55%. Tendrá 463 camas y 17 quirófanos, beneficiando a más de 1 millón de personas en Panamá.

Avanza el nuevo Hospital del Niño

Avanza el nuevo Hospital del Niño

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizaron un recorrido de inspección por las obras del nuevo Hospital del Niño, confirmando importantes avances en esta infraestructura clave para la atención pediátrica.

Durante la visita, se informó que la torre principal (Fase 1) presenta un avance físico del 55.17%, con una fecha estimada de entrega para diciembre de 2027.

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Nuevo Hospital del Niño alcanza 55% de avance en Panamá

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El proyecto, ejecutado por Acciona Construcción S.A., contempla una estructura de 23 niveles con un área de construcción de 89,518.50 m².

Una vez finalizado, el hospital contará con:

  • 463 camas de hospitalización
  • 116 consultorios para distintas especialidades
  • 17 quirófanos (incluyendo cirugías ambulatorias y angiografía)

Atención especializada y moderna

El diseño del centro incluye áreas altamente especializadas como:

  • Neonatología
  • Cuidados Intensivos
  • Unidad de Quemados
  • Hematoncología
  • Residencias médicas

Además, el proyecto abarca la integración con la Maternidad del Hospital Santo Tomás y la restauración de sus jardines históricos.

Impacto y costo del proyecto

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Esta obra de alta complejidad beneficiará a más de 1.1 millones de personas y tiene un costo estimado de $705.8 millones, incluyendo equipamiento médico y tecnológico de última generación.

Tras la entrega de la torre principal, se prevé el traslado de pacientes y la demolición del edificio actual para dar paso a nuevas estructuras, como una torre de estacionamientos.

El presidente Mulino destacó que este proyecto representa un paso clave para fortalecer el sistema de salud pública en Panamá.

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