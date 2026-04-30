Avanza el nuevo Hospital del Niño: torre principal alcanza 55% de ejecución

El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizaron un recorrido de inspección por las obras del nuevo Hospital del Niño , confirmando importantes avances en esta infraestructura clave para la atención pediátrica.

Durante la visita, se informó que la torre principal (Fase 1) presenta un avance físico del 55.17%, con una fecha estimada de entrega para diciembre de 2027.

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Nuevo Hospital del Niño alcanza 55% de avance en Panamá

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El proyecto, ejecutado por Acciona Construcción S.A., contempla una estructura de 23 niveles con un área de construcción de 89,518.50 m².

Una vez finalizado, el hospital contará con:

463 camas de hospitalización

116 consultorios para distintas especialidades

17 quirófanos (incluyendo cirugías ambulatorias y angiografía)

Atención especializada y moderna

El diseño del centro incluye áreas altamente especializadas como:

Neonatología

Cuidados Intensivos

Unidad de Quemados

Hematoncología

Residencias médicas

Además, el proyecto abarca la integración con la Maternidad del Hospital Santo Tomás y la restauración de sus jardines históricos.

Impacto y costo del proyecto

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Esta obra de alta complejidad beneficiará a más de 1.1 millones de personas y tiene un costo estimado de $705.8 millones, incluyendo equipamiento médico y tecnológico de última generación.

Tras la entrega de la torre principal, se prevé el traslado de pacientes y la demolición del edificio actual para dar paso a nuevas estructuras, como una torre de estacionamientos.

El presidente Mulino destacó que este proyecto representa un paso clave para fortalecer el sistema de salud pública en Panamá.