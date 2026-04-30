Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 13:08

Diputados de Vamos denuncian al contralor Anel Flores por retención de pagos a funcionarios

Diputados de la bancada Vamos denuncian al contralor general de la República, Anel Flores, por extralimitación de funciones.

Diputado de Vamos

Diputado de Vamos, Roberto Zuñiga. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La bancada de la coalición Vamos interpuso este jueves, 30 de abril, una denuncia penal contra el contralor general de la República, Anel Flores, bajo los cargos de extralimitación de funciones y abuso de autoridad.

La acción legal responde a la retención de salarios que la Contraloría ha aplicado a funcionarios de la Asamblea Nacional, una medida que los diputados consideran arbitraria y fuera del marco legal.

La denuncia se presenta tras la cancelación de una reunión programada para el pasado lunes con representantes de la Contraloría. Según la coalición, el objetivo del encuentro era obtener información relevante sobre los motivos técnicos y legales que sustentan la suspensión de los pagos.

Aunque la Contraloría General sostiene que la sanción alcanza a siete colaboradores, la denuncia penal presentada por Vamos se limita a seis casos. Esta diferencia responde a que uno de los procesos debe ser ventilado en otras instancias jurisdiccionales.

Los diputados subrayaron, además, que varios de los afectados no han sido notificados formalmente sobre la retención de sus haberes, lo que vulneraría el debido proceso.

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