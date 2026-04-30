Tribunal Electoral recuerda que se puede invertir el orden de apellidos al inscribir a un recién nacido

El Tribunal Electoral (TE) recordó a la ciudadanía que es posible elegir el orden de los apellidos de los recién nacidos al momento de su inscripción, una opción vigente en el país desde hace dos décadas.

Aunque el orden tradicional en Panamá coloca el apellido paterno seguido del materno, la Ley 31 de 2006 permite que ambos progenitores, de común acuerdo, decidan el orden de transmisión antes de formalizar el registro.

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El orden establecido para el primer hijo deberá mantenerse estrictamente para todos los hijos sucesivos de la misma unión.

La solicitud debe ser consensuada entre el padre y la madre.

Requisitos para el trámite

Para solicitar la inversión de apellidos, los padres deben presentar:

Cédula de identidad vigente (original y copia) de ambos progenitores.

Memorial firmado por ambos padres, donde se solicite formalmente el orden de los apellidos deseado.

Este servicio está disponible en todas las oficinas regionales y distritales del Tribunal Electoral a nivel nacional. Las autoridades recomiendan llevar la documentación completa antes de iniciar el proceso de inscripción para evitar contratiempos.