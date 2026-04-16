En marcha la elección de nuevo magistrado del Tribunal Electoral en la Asamblea Nacional

El pleno de la Asamblea Nacional puso en marcha el proceso formal para la postulación y elección del nuevo magistrado principal y suplente del Tribunal Electoral . Según el reglamento interno, el candidato que logre consolidar el respaldo de al menos 37 votos de los diputados será el seleccionado para ocupar el cargo.

En las primeras sesiones de propuestas, los diputados Eliécer Castrellón y Grace Gaitán presentaron formalmente las candidaturas de Jaime Barroso y del actual magistrado, Alfredo Juncá, respectivamente.

La Secretaría del legislativo informó que el proceso de escrutinio inicial se llevó a cabo en la Comisión de Credenciales, donde originalmente más de 20 aspirantes presentaron su documentación.

No obstante, durante la fase de depuración se confirmó que dos candidatos declinaron su participación voluntariamente, mientras que un tercer aspirante fue descartado al no cumplir con los requisitos legales y técnicos exigidos por la Constitución y la ley para ocupar la magistratura.

Con la lista oficial de candidatos ya definida, los diputados cuentan con un plazo que vence a finales de este mes de abril para realizar la votación definitiva.