Finalizan entrevistas para magistrado del Tribunal Electoral: diputados definirán elección

El proceso de entrevistas a 24 aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Electoral concluyó este miércoles, marcando una nueva etapa en la selección de la próxima figura que integrará esta entidad.
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Diputados tendrán la decisión final
Tras arse las entrevistas, el proceso entra en su fase decisiva, donde cada diputado deberá evaluar los perfiles y definir su respaldo.
La votación en el Pleno determinará quién ocupará el cargo de magistrado del Tribunal Electoral, una posición clave en el sistema democrático del país.
Ramón Abadi destaca acercamientos con diputados
Uno de los aspirantes, Ramón Abadi, señaló que ha sostenido conversaciones con la mayoría de los diputados para presentar sus propuestas.
Experiencia y propuesta en protección de datos
Abadi destacó que esta es su segunda aspiración al cargo y recordó su paso previo por el Tribunal Electoral en 2021, donde trabajó en la adecuación de normativas relacionadas con la protección de datos personales.
Según explicó, su objetivo ha sido fortalecer los procesos internos y consolidar protocolos de protección de datos en cada etapa electoral.
Receptividad en el proceso
El aspirante también valoró la apertura mostrada por los diputados durante las entrevistas.