Finalizan entrevistas para magistrado del Tribunal Electoral: diputados definirán elección

El proceso de entrevistas a 24 aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Electoral concluyó este miércoles, marcando una nueva etapa en la selección de la próxima figura que integrará esta entidad.

Ahora, corresponderá a los diputados presentar las postulaciones ante el Pleno de la Asamblea Nacional, que será el encargado de realizar la elección.

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Diputados tendrán la decisión final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044746026435645916?s=20&partner=&hide_thread=false El proceso de entrevistas a 24 aspirantes al cargo de magistrado del @tepanama concluyó este miércoles, y ahora corresponderá a los diputados presentar las postulaciones ante el Pleno de la Asamblea para elegir a la nueva figura. pic.twitter.com/EpFZQK8XYh — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

Tras arse las entrevistas, el proceso entra en su fase decisiva, donde cada diputado deberá evaluar los perfiles y definir su respaldo.

La votación en el Pleno determinará quién ocupará el cargo de magistrado del Tribunal Electoral, una posición clave en el sistema democrático del país.

Ramón Abadi destaca acercamientos con diputados

Uno de los aspirantes, Ramón Abadi, señaló que ha sostenido conversaciones con la mayoría de los diputados para presentar sus propuestas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044760137932419162?s=20&partner=&hide_thread=false El administrador de @AcodecoPma y aspirante a magistrado del @tepanama, Ramón Abadi, detalló cuáles han sido sus motivaciones para ocupar este cargo, y cómo han sido sus conversaciones con los diputados para solicitar su voto. pic.twitter.com/W30yQZuNte — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

“Considero que todos los diputados son soberanos en su decisión, he conversado con la gran mayoría de ellos y les he planteado mis proyectos”, expresó. “Considero que todos los diputados son soberanos en su decisión, he conversado con la gran mayoría de ellos y les he planteado mis proyectos”, expresó.

Experiencia y propuesta en protección de datos

Abadi destacó que esta es su segunda aspiración al cargo y recordó su paso previo por el Tribunal Electoral en 2021, donde trabajó en la adecuación de normativas relacionadas con la protección de datos personales.

Según explicó, su objetivo ha sido fortalecer los procesos internos y consolidar protocolos de protección de datos en cada etapa electoral.

Receptividad en el proceso

El aspirante también valoró la apertura mostrada por los diputados durante las entrevistas.

“Fueron bastante amables y muy receptivos. Me indicaron que debían conversar con sus bancadas, analizar las aspiraciones y algunos realizaron preguntas puntuales”, indicó. “Fueron bastante amables y muy receptivos. Me indicaron que debían conversar con sus bancadas, analizar las aspiraciones y algunos realizaron preguntas puntuales”, indicó.