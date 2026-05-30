Avistan un león marino descansando en las costas de Taboga

Un ejemplar de león marino fue avistado recientemente por residentes de Isla Taboga mientras descansaba en una zona rocosa de la isla.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) explicó que la presencia de esta especie se debe a que navegan aprovechando las corrientes de agua fría, un comportamiento similar al de otros mamíferos como la ballena orca, que frecuentan el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical.

Las autoridades hacen un llamado a la población para garantizar la seguridad del animal y de las personas si se llega a dar un encuentro:

Mantener la distancia: Dejar a los animales tranquilos; el contacto humano puede estresarlos y alterar su conducta natural.

No alimentarlos: Evitar ofrecerles cualquier tipo de comida.

No intentar capturarlos o tocarlos: Si se trata de una cría, el contacto con humanos puede provocar que la madre la rechace.

Esta especie se diferencia de la foca por su pabellón auditivo (orejas) más pronunciadas y cuentan con bigotes largos y gruesos, característicos de la familia de mamíferos pinnípedos que incluye a las focas y las morsas.