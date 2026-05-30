Ministra de gobierno aborda delimitación territorial con comunidades indígenas en Bocas del Toro

La ministra de Gobierno , Dinoshka Montalvo, se trasladó a Changuinola para reunirse con representantes de las comunidades indígenas Bribri y Naso, en un encuentro realizado en la sede de la Gobernación de Bocas del Toro.

Durante la reunión se abordó el tema de las delimitaciones territoriales, especialmente en áreas habitadas por la comunidad Bribri, ubicada cerca de la frontera entre Panamá y Costa Rica.

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Uno de los principales puntos discutidos fue el cambio en el curso del río que sirve como referencia natural para los límites territoriales, situación que ha generado preocupación en las comunidades.

Además, las autoridades explicaron proyectos relacionados con la construcción de caminos de acceso y adecuaciones en sectores donde también existen áreas protegidas.

Ministra Dinoshka Montalvo se reúne con líderes indígenas

La ministra señaló que el objetivo del Gobierno es poner en marcha temas que permanecían pendientes y garantizar que las comunidades tengan claridad sobre los proyectos y las delimitaciones territoriales.

Asimismo, indicó que existe la necesidad de mejorar los accesos y desarrollar adecuaciones que permitan mayor tranquilidad y conectividad para los residentes de la zona.

Las partes acordaron continuar el diálogo en una próxima reunión programada para el 5 de junio. Según los participantes, el encuentro se desarrolló en un ambiente positivo y de entendimiento.