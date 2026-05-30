Segundo pago del MIDES inicia este 1 de junio: primer grupo beneficiado

El lunes 1 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC).
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Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por tarjeta clave social
- Segundo pago: del 1 al 12 de junio
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Segundo pago: del 15 al 19 de junio
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre