Segundo pago del MIDES inicia este 1 de junio: primer grupo beneficiado

Pagos 2026 del MIDES continuan este lunes.

Por Ana Canto El lunes 1 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC).

Los desembolsos se realizarán a través de la Tarjeta Clave Social (ACH) y en áreas de difícil acceso para los beneficiarios de los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

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Le podría interesar: Jubilados y pensionados recibirán sus depósitos y cheques de junio la próxima de semana Calendario de pagos del MIDES 2026 Pago por tarjeta clave social Segundo pago: del 1 al 12 de junio

Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre

Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre Pago en áreas de difícil acceso Segundo pago: del 15 al 19 de junio

Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre

Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre calendario-pagos-mides-2026 Pagos del MIDES para 2026. MIDES