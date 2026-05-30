Panamá Nacionales -  30 de mayo de 2026 - 13:58

Segundo pago del MIDES inicia este 1 de junio: primer grupo beneficiado

Los desembolsos del MIDES se realizarán a través de la Tarjeta Clave Social (ACH) y en áreas de difícil acceso.

Pagos 2026 del MIDES continuan este lunes.

Pagos 2026 del MIDES continuan este lunes.

Ana Canto
Por Ana Canto

El lunes 1 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el segundo periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC).

Los desembolsos se realizarán a través de la Tarjeta Clave Social (ACH) y en áreas de difícil acceso para los beneficiarios de los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre

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Pagos del MIDES para 2026.

Pagos del MIDES para 2026.

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