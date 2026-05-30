CSS instala nuevo sistema de climatización en quirófanos del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado

Con el objetivo de fortalecer la atención quirúrgica, la Caja de Seguro Social ( CSS ) inició la instalación de un nuevo sistema de climatización en el área de quirófanos del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, provincia de Herrera.

Durante los trabajos, que tendrán una duración aproximada de 10 días, el hospital mantendrá habilitados tres quirófanos y el área de hemodinámica para asegurar la atención de cirugías de urgencia y casos prioritarios de pacientes hospitalizados. Por el contrario, las cirugías electivas serán reprogramadas de forma temporal. La CSS detalló que los pacientes previamente agendados ya han sido contactados para coordinar sus nuevas fechas.

Estas acciones forman parte del programa de recuperación y modernización de infraestructuras hospitalarias implementado por la actual administración. La CSS agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de ofrecer una atención más segura y oportuna.