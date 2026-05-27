CSS pone en funcionamiento nueva Unidad de Rehabilitación Cardiaca en Ciudad de la Salud

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha la nueva Unidad de Rehabilitación Cardiaca de la Ciudad de la Salud, un espacio especializado para la atención y recuperación de pacientes con enfermedades cardiovasculares complejas.
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Según la CSS, el área cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en cardiología, rehabilitación física, fisiología del ejercicio, enfermería cardiovascular, nutrición, psicología y trabajo social.
CSS propone moderna Unidad de Rehabilitación Cardiaca en Ciudad de la Salud
Además, los pacientes recibirán monitoreo continuo, programas de entrenamiento físico supervisado, educación sobre su condición y apoyo especializado para facilitar su recuperación y reincorporación segura a sus actividades cotidianas y laborales.
El director de la CSS, Dino Mon, destacó que esta unidad permitirá fortalecer la atención integral de los pacientes cardiovasculares.
“No basta con salvar una vida en el quirófano o en una sala de urgencias; también hay que ayudar al paciente a recuperarse, prevenir recaídas y mejorar su calidad de vida”, señaló el director de la CSS.