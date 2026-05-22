Presidente Mulino inspecciona avance del 87% en la nueva Policlínica de Antón.

Un avance superior al 87% en la construcción de la nueva Policlínica de Antón, en la provincia de Coclé, constató este viernes el presidente de la República, José Raúl Mulino , durante un recorrido de inspección en el proyecto que ejecuta la Caja de Seguro Social (CSS). La obra beneficiará a más de 60 mil panameños.

En compañía de la primera dama, Maricel de Mulino, el mandatario recorrió las instalaciones junto al director de la CSS, Dino Mon, quien explicó los avances actuales y los pendientes de la infraestructura, ubicada en el corregimiento de El Chirú.

Durante la visita, el presidente Mulino destacó que esta policlínica mejorará significativamente los servicios de salud en la región, reafirmando que para el Gobierno Nacional los pacientes son la prioridad. El gobernante también aprovechó para saludar al personal de construcción: “Los felicito, están haciendo muy buen trabajo. Vamos para adelante”, expresó.

La nueva Policlínica de Antón, cuya inversión supera los B/. 22.4 millones, ya concluyó su fase de obra gris y actualmente se encuentra en la etapa de subsanación de acabados. Una vez inaugurada, ofrecerá las siguientes atenciones.

Consultas: Medicina general, pediatría, ginecología y programa maternal.

Medicina general, pediatría, ginecología y programa maternal. Servicios clave: Urgencias, odontología, laboratorio, farmacia y radiología.

Urgencias, odontología, laboratorio, farmacia y radiología. Procedimientos: Salones de operaciones para cirugías ambulatorias.

Cabe destacar que, en los alrededores de la policlínica, también se lleva a cabo la construcción de una moderna unidad de hemodiálisis para ampliar la cobertura de pacientes renales. Este proyecto complementario tendrá una capacidad inicial para 27 máquinas de tratamiento, con una proyección de expansión a 30 sillas.