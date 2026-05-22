Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 14:18

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del sábado 23 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en la provincia de Panamá, Bocas del Toro.

Concurso General de Becas: recepción de documentos. 

Concurso General de Becas: recepción de documentos. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del sábado 23 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá y Bocas del Toro.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 23 de mayo

Provincia de Bocas del Toro

Agencia regional - Chiriquí Grande:

  • Universidad de Panamá

Provincia de Panamá - Ciudad Deportiva Centro de Combate Irving Saladino

  • UDELAS
  • UMIP
  • Universidad Tecnológica
  • ULACEX
  • Florida State
  • UNADP
  • Universidad del Istmo
  • UIP
  • USMA
  • Universidad Metropolitana
  • HOSSANA
  • UMECIT
  • Universidad del Caribe
  • Universidad Santander

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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