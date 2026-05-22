Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del sábado 23 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del sábado 23 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Le puede interesar: IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá y Bocas del Toro.
Concurso General de Becas: recepción de documentos del 23 de mayo
Provincia de Bocas del Toro
Agencia regional - Chiriquí Grande:
- Universidad de Panamá
Provincia de Panamá - Ciudad Deportiva Centro de Combate Irving Saladino
- UDELAS
- UMIP
- Universidad Tecnológica
- ULACEX
- Florida State
- UNADP
- Universidad del Istmo
- UIP
- USMA
- Universidad Metropolitana
- HOSSANA
- UMECIT
- Universidad del Caribe
- Universidad Santander
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.