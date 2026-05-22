Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 11:46

SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas, hasta el próximo 24 de mayo de 2026.

SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas.

SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas.

SINAPROC
María Hernández
Por María Hernández

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, debido a un período de inestabilidad atmosférica asociado al paso de la onda tropical N.° 4.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las condiciones podrían generar lluvias significativas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Puede leer: Recuperan cuerpo de menor de 7 años tras naufragio en Veraguas

Según SINAPROC, Lluvias podrían alcanzar hasta 225 milímetros

Las autoridades señalaron que los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 60 y 225 milímetros durante los próximos días.

Entre las provincias bajo vigilancia se encuentran Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón, Coclé, Darién, Panamá y Panamá Oeste, además de las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá.

SINAPROC recomendó a la población evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, mantenerse alejada de postes y cables eléctricos, asegurar objetos vulnerables al viento y seguir únicamente los reportes emitidos por canales oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057837984020369458&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Encuentran con vida a ciudadano reportado como desaparecido en Tolé

SINAPROC advierte sobre oleajes y fuertes vientos en el Caribe panameño

SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas hasta el 19 de mayo

Recomendadas

Más Noticias