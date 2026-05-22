SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que se mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, debido a un período de inestabilidad atmosférica asociado al paso de la onda tropical N.° 4.
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Según SINAPROC, Lluvias podrían alcanzar hasta 225 milímetros
Las autoridades señalaron que los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 60 y 225 milímetros durante los próximos días.
Entre las provincias bajo vigilancia se encuentran Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón, Coclé, Darién, Panamá y Panamá Oeste, además de las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá.
SINAPROC recomendó a la población evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, mantenerse alejada de postes y cables eléctricos, asegurar objetos vulnerables al viento y seguir únicamente los reportes emitidos por canales oficiales.