SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá

SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas.

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que se mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, debido a un período de inestabilidad atmosférica asociado al paso de la onda tropical N.° 4.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las condiciones podrían generar lluvias significativas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas.

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Según SINAPROC, Lluvias podrían alcanzar hasta 225 milímetros

Las autoridades señalaron que los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 60 y 225 milímetros durante los próximos días.

Entre las provincias bajo vigilancia se encuentran Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón, Coclé, Darién, Panamá y Panamá Oeste, además de las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá.

SINAPROC recomendó a la población evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, mantenerse alejada de postes y cables eléctricos, asegurar objetos vulnerables al viento y seguir únicamente los reportes emitidos por canales oficiales.