Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 10:01

Pago de la segunda quincena del mes inicia el miércoles 27 de mayo

El MEF confirmó el cronograma de pagos para los servidores públicos. Los desembolsos de la quincena iniciarán el miércoles 27 de mayo.

Pagos de la segunda quincena del mes. 

Pagos de la segunda quincena del mes. 

Morgan Vander Hart / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la segunda quincena de mayo para los servidores públicos el miércoles 27 de mayo, según indica el calendario oficial del primer semestre de 2026.

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, los pagos continuarán el jueves 28 y viernes 29 de mayo.

Segunda quincena de mayo de 2026

Miércoles 27 de mayo de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Jueves 28 de mayo de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Viernes 29 de mayo de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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