Pago de la segunda quincena del mes inicia el miércoles 27 de mayo

Pagos de la segunda quincena del mes. Morgan Vander Hart / Unsplash

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la segunda quincena de mayo para los servidores públicos el miércoles 27 de mayo, según indica el calendario oficial del primer semestre de 2026.

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, los pagos continuarán el jueves 28 y viernes 29 de mayo.

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Segunda quincena de mayo de 2026 Miércoles 27 de mayo de 2026: Grupo N°1 Agentes del S.P.I.

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Fiscalía de Cuentas Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/