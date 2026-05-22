Presidente José Raul Mulino da orden de proceder para rehabilitar la carretera Panamericana

El presidente José Raúl Mulino, junto al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, entregó la orden de proceder para el proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste.
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El proyecto será ejecutado por el consorcio Vías del Istmo, S.A. y busca fortalecer la conectividad entre Panamá Oeste y las provincias centrales, además de mejorar la seguridad vial y el mantenimiento permanente de la carretera.
“Creo que lo que estamos viendo aquí es la transformación de Panamá, de una ruta a un sistema de interconexión”, expresó Mulino durante el acto realizado en Chame.
Presidente impulsa proyecto vial entre Panamá Oeste y Santiago
La obra se dividirá en dos tramos: Loma Campana-Penonomé y Penonomé-Santiago. Además, incluirá retornos vehiculares, señalización, cámaras de videovigilancia, estaciones de pesaje y paradas de autobuses.
Según el Gobierno, durante su ejecución el proyecto generará más de 2,000 empleos directos y 3,000 indirectos, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente por esta importante vía nacional.
El contrato tendrá una duración de 20 años, incluyendo construcción, operación y mantenimiento bajo estándares internacionales.