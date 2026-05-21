Presidente anuncia nueva conexión aérea entre Ecuador y Panamá busca fortalecer el turismo

Presidente habla sobre las cifras de turismo en Panamá.

El presidente José Raúl Mulino resaltó el crecimiento del turismo y el emprendimiento como parte de las estrategias de su administración para fortalecer la economía nacional y aumentar la generación de empleos, apostando por turismo y negocios para dinamizar la economía panameña.

Durante su intervención, el mandatario anunció que a partir del próximo 17 de julio Panamá contará con una nueva ruta aérea directa entre Quito, Ecuador, y Río Hato, Panamá.

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La conexión será posible gracias a una alianza entre la Autoridad de Turismo de Panamá, PROMTUR y las empresas Maxitravel y Aeroregional, con el objetivo de promover al país como un destino turístico atractivo.

Presidente Mulino impulsa turismo y emprendimiento

“El primer trimestre de este año casi llegamos al millón de turistas. Es un hito histórico en el país que genera más oportunidades y mayor crecimiento”, expresó Mulino.

En materia de emprendimiento, el presidente señaló que a través de los programas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se ha beneficiado a más de 26,500 personas.

Además, indicó que iniciativas enfocadas en formalización y aceleración de negocios han permitido generar alrededor de 4,200 empleos en el país.

El mandatario invitó a los emprendedores a acercarse a los Espacios del Emprendedor ubicados en la Cinta Costera, Colón, David y Chitré para conocer los programas de apoyo disponibles.