Panamá Nacionales -  21 de mayo de 2026 - 15:50

Presidente anuncia nueva conexión aérea entre Ecuador y Panamá busca fortalecer el turismo

El presidente José Raúl Mulino destacó el turismo y el emprendimiento como pilares para impulsar la economía y generar empleos en el país.

Presidente habla sobre las cifras de turismo en Panamá. 

Presidente habla sobre las cifras de turismo en Panamá. 

Presidencia
María Hernández
Por María Hernández

El presidente José Raúl Mulino resaltó el crecimiento del turismo y el emprendimiento como parte de las estrategias de su administración para fortalecer la economía nacional y aumentar la generación de empleos, apostando por turismo y negocios para dinamizar la economía panameña.

Durante su intervención, el mandatario anunció que a partir del próximo 17 de julio Panamá contará con una nueva ruta aérea directa entre Quito, Ecuador, y Río Hato, Panamá.

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La conexión será posible gracias a una alianza entre la Autoridad de Turismo de Panamá, PROMTUR y las empresas Maxitravel y Aeroregional, con el objetivo de promover al país como un destino turístico atractivo.

Presidente Mulino impulsa turismo y emprendimiento

El primer trimestre de este año casi llegamos al millón de turistas. Es un hito histórico en el país que genera más oportunidades y mayor crecimiento”, expresó Mulino.

En materia de emprendimiento, el presidente señaló que a través de los programas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se ha beneficiado a más de 26,500 personas.

Además, indicó que iniciativas enfocadas en formalización y aceleración de negocios han permitido generar alrededor de 4,200 empleos en el país.

El mandatario invitó a los emprendedores a acercarse a los Espacios del Emprendedor ubicados en la Cinta Costera, Colón, David y Chitré para conocer los programas de apoyo disponibles.

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