Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del viernes 22 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del viernes 22 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro.
Concurso General de Becas: recepción de documentos del 22 de mayo
Provincia de Bocas del Toro
Agencia regional - Almirante:
- Guabito
- Finca 51
- Las Tablas
- Las Delicias
- Barranco Adentro
- La Mesa
- El Teribe
Agencia regional - Chiriquí Grande:
- Guariviara
Provincia de Chiriquí
Agencia regional - Barú:
- Palmar
Agencia regional -Bugaba:
- Bugaba
- Boquerón
Agencia regional -David:
- David
Provincia de Panamá - Ciudad Deportiva Centro de Combate Irving Saladino
- Universidad de Panamá
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.