Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del viernes 22 de mayo

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 22 de mayo.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del viernes 22 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 22 de mayo

Provincia de Bocas del Toro

Agencia regional - Almirante:

Guabito

Finca 51

Las Tablas

Las Delicias

Barranco Adentro

La Mesa

El Teribe

Agencia regional - Chiriquí Grande:

Guariviara

Provincia de Chiriquí

Agencia regional - Barú:

Palmar

Agencia regional -Bugaba:

Bugaba

Boquerón

Agencia regional -David:

David

Provincia de Panamá - Ciudad Deportiva Centro de Combate Irving Saladino

Universidad de Panamá

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.