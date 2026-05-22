IDAAN realizará reparaciones masivas en Juan Díaz este fin de semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de mayo de 2026, se trasladará al corregimiento de Juan Díaz para realizar una incursión masiva de reparaciones con el apoyo de 24 cuadrillas.
Debido a estas labores, se registrará baja presión o falta de suministro intermitente de agua potable en los siguientes sectores:
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Urbanización Los Guayabitos 1
Ciudad Radial (calles 4, 10, 14 y 20)
Villa Venus
Urbanización El Sitio
Altos del Hipódromo (calles 126 y 128, calle E y Avenida 5 Norte)
Altos de San Pedro #2 (calle principal)
Residencial Juan Díaz (calle 4ta)
Urbanización Santa Clara
Campo Limberg