Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 11:25

IDAAN realizará reparaciones masivas en Juan Díaz este fin de semana

Los trabajos del IDAAN iniciarán en el Gimnasio Arturo Brown en Ciudad Radial, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Trabajos del IDAAN en Panamá Este. 

Trabajos del IDAAN en Panamá Este. 

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de mayo de 2026, se trasladará al corregimiento de Juan Díaz para realizar una incursión masiva de reparaciones con el apoyo de 24 cuadrillas.

La jornada de trabajos iniciará diariamente a las 8:00 a.m., teniendo como punto de partida el Gimnasio Arturo Brown en Ciudad Radial.

Debido a estas labores, se registrará baja presión o falta de suministro intermitente de agua potable en los siguientes sectores:

  • Urbanización Los Guayabitos 1

  • Ciudad Radial (calles 4, 10, 14 y 20)

  • Villa Venus

  • Urbanización El Sitio

  • Altos del Hipódromo (calles 126 y 128, calle E y Avenida 5 Norte)

  • Altos de San Pedro #2 (calle principal)

  • Residencial Juan Díaz (calle 4ta)

  • Urbanización Santa Clara

  • Campo Limberg

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