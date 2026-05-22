Panamá Nacionales -  22 de mayo de 2026 - 11:44

Más de 130 venezolanos retornan a Caracas en vuelo humanitario desde Panamá

El traslado de los ciudadanos venezolanos con destino a Caracas se efectuó desde el hangar de la Base Aérea Aeronaval en Panamá Pacífico.

Venezolanos retornan a Caracas en vuelo humanitario.

Venezolanos retornan a Caracas en vuelo humanitario.

Migración
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 134 pasajeros (58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad) partieron en un vuelo humanitario con destino a Caracas. El traslado se efectuó desde el hangar de la Base Aérea Aeronaval en Panamá Pacífico, coordinado en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos.

"Este vuelo marca el inicio de futuras operaciones de retorno voluntario y asistencia humanitaria, desarrolladas mediante la cooperación entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en favor de una migración ordenada, segura y regular", destacó el Servicio Nacional de Migración.

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