Más de 130 venezolanos retornan a Caracas en vuelo humanitario desde Panamá

Un total de 134 pasajeros (58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad) partieron en un vuelo humanitario con destino a Caracas. El traslado se efectuó desde el hangar de la Base Aérea Aeronaval en Panamá Pacífico, coordinado en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos.
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Esta madrugada se realizó el primer vuelo de retorno voluntario hacia Venezuela desde Panamá.— Telemetro Reporta (@TReporta) May 22, 2026
Un total de 134 ciudadanos venezolanos (58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad) partieron en un vuelo humanitario con destino a Caracas desde el hangar de la Base Áerea Aeronaval… pic.twitter.com/vcblifqiZ9