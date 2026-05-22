Más de 130 venezolanos retornan a Caracas en vuelo humanitario desde Panamá

Un total de 134 pasajeros (58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad) partieron en un vuelo humanitario con destino a Caracas. El traslado se efectuó desde el hangar de la Base Aérea Aeronaval en Panamá Pacífico, coordinado en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos.