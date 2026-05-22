Consorcio del Cuarto Puente investiga presunta pelea en proyecto sobre el Canal

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que rechaza categóricamente cualquier acto de violencia dentro del proyecto, y detalló que ha iniciado una investigación formal para tomar las medidas correspondientes ante la presunta pelea ocurrida este viernes en sus instalaciones.
A través de un comunicado, el Consorcio reiteró su compromiso con el "respeto, la convivencia y el desarrollo seguro y responsable de esta obra", la cual es considerada clave para la conectividad, movilidad y desarrollo socioeconómico del país.