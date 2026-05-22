Consorcio del Cuarto Puente investiga presunta pelea en proyecto sobre el Canal

Consorcio del Cuarto Puente investiga presunta pelea en proyecto. Consorcio Cuarto Puente

Por Ana Canto El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que rechaza categóricamente cualquier acto de violencia dentro del proyecto, y detalló que ha iniciado una investigación formal para tomar las medidas correspondientes ante la presunta pelea ocurrida este viernes en sus instalaciones.

Las indagaciones se llevarán a cabo en colaboración con las autoridades panameñas competentes.

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