Minsa Capsi de Soná ampliará horario de atención desde junio

Con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios de salud, la Región de Salud de Veraguas anunció la ampliación del horario de atención en el Minsa Capsi de El Tigre de los Amarillos, en el distrito de Soná, a partir del próximo sábado 6 de junio.

La medida beneficiará a más de 5,299 residentes de la zona, así como a los turistas que visitan las playas del sector.

Nuevos horarios y servicios disponibles

La instalación médica abrirá sus puertas los sábados, domingos y días feriados en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante estos días, los usuarios tendrán acceso a los servicios de:

Medicina general

Enfermería

Laboratorio

Farmacia

Por su parte, el horario regular de lunes a viernes se mantendrá de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La directora médica del centro, Lidieth González, destacó que esta ampliación representa un importante alivio para los habitantes de la región y para el sector turístico, facilitando la atención de aquellas personas que por motivos laborales o de distancia no pueden acudir a consulta durante la semana.

Asimismo, el director regional de Salud, Xavier A. Torres D., indicó que esta iniciativa constituye un avance significativo para la provincia y adelantó que ya se trabaja en evaluar la extensión de horarios en otras instalaciones de Veraguas para seguir mejorando el acceso a la salud pública.