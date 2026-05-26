Estudiantes de la Universidad de Panamá destacan en concurso internacional de derechos humanos

Los estudiantes Samantha Villarreal y Juan Díaz, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP), lograron una destacada participación en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos, que se celebra en Washington D.C., Estados Unidos.

Los universitarios panameños ganaron su primera audiencia dentro de esta prestigiosa competencia internacional de litigación, en la que participan facultades de leyes de toda América y otras regiones del mundo, según destacó la propia institución.

El certamen, organizado por el Washington College of Law de The American University, consiste en la simulación de audiencias ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En esta dinámica, los equipos deben asumir la representación tanto de las víctimas como de los Estados, elaborando memoriales especializados y argumentos jurídicos sobre casos hipotéticos de derecho internacional.

Para esta edición, el eje central de debate es “El derecho a la protesta bajo el derecho internacional de los derechos humanos: protección legal y desafíos pendientes”.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, expresó sus felicitaciones a los estudiantes y resaltó el trabajo de preparación que realizaron bajo la tutoría del profesor Félix Paz Moreno.

“Este logro deja en alto el nombre de Panamá y demuestra el alto nivel académico, así como el compromiso con la defensa de los derechos humanos de nuestros estudiantes”, manifestó el rector.