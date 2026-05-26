Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 14:41

Etelvina de Bonagas presentó su renuncia a la rectoría de la UNACHI, confirma MEDUCA

Una nota enviada por el MEDUCA al Consejo General de la UNACHI confirmó que la rectora Etelvina de Bonagas presentó su renuncia al cargo.

Etelvina de Bonagas presentó su renuncia a la rectoría de la UNACHI.

Etelvina de Bonagas presentó su renuncia a la rectoría de la UNACHI.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una nota enviada por la ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) confirmó que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia formal al cargo el pasado 11 de mayo. Según detalla la misiva, la dimisión se hará efectiva a partir del próximo 11 de junio de 2026.

En el documento, Molinar fundamenta la notificación informando al Consejo sobre múltiples denuncias interpuestas por estudiantes y asociaciones universitarias debido a "irregularidades académicas y administrativas". Entre los sustentos presentados, la jefa de la cartera educativa incluye un informe emitido por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Ante este panorama, la ministra instó al máximo órgano de gobierno de la UNACHI a tomar acciones inmediatas para "garantizar la continuidad y el buen funcionamiento" de la casa de estudios superiores durante este proceso de transición.

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