Etelvina de Bonagas presentó su renuncia a la rectoría de la UNACHI, confirma MEDUCA

Etelvina de Bonagas presentó su renuncia a la rectoría de la UNACHI.

Por Ana Canto Una nota enviada por la ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) confirmó que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia formal al cargo el pasado 11 de mayo. Según detalla la misiva, la dimisión se hará efectiva a partir del próximo 11 de junio de 2026.

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En el documento, Molinar fundamenta la notificación informando al Consejo sobre múltiples denuncias interpuestas por estudiantes y asociaciones universitarias debido a "irregularidades académicas y administrativas". Entre los sustentos presentados, la jefa de la cartera educativa incluye un informe emitido por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

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