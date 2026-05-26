Caída de rayo deja sin luz a sectores de Los Santos, informa Naturgy

La empresa Naturgy reportó una incidencia que mantiene sin suministro eléctrico a los sectores de Barriada Ana (Las Tablas), Vía a Pedasí, La Candelaria y Paraíso de Pocrí, en la provincia de Los Santos.
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La empresa @NaturgyPa reporta una incidencia que afecta el suministro eléctrico en los sectores de Barriada Ana Las Tablas, Vía a Pedasí, La Candelaria y Paraíso de Pocrí, en la provincia de Los Santos.— Telemetro Reporta (@TReporta) May 26, 2026
La causa de la incidencia fue producto de un rayo, el cual provocó que un… pic.twitter.com/FGvYF8tPFX