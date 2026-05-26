Caída de rayo deja sin luz a sectores de Los Santos, informa Naturgy

La empresa Naturgy reportó una incidencia que mantiene sin suministro eléctrico a los sectores de Barriada Ana (Las Tablas), Vía a Pedasí, La Candelaria y Paraíso de Pocrí, en la provincia de Los Santos.

De acuerdo con el informe técnico de la compañía, la interrupción fue provocada por la caída de un rayo, el cual causó daños en un cable puente y afectó directamente a dos líneas del circuito de distribución en la zona. Personal técnico trabaja en las reparaciones para restablecer el servicio a la brevedad.