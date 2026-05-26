Proyecto "Amasando Esperanza" apuesta por la reinserción laboral con servicio de catering

El proyecto "Amasando Esperanza", una iniciativa del programa Plan Libertad del Ministerio de Gobierno (Mingob), presentó oficialmente su nueva línea de servicio de boquitas, elaboradas por mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere).

Nyree Levy, asesora del Despacho Superior y encargada del proyecto, explicó que esta nueva etapa representa una valiosa oportunidad para que las participantes desarrollen habilidades productivas y construyan un mejor futuro.

Durante el evento de lanzamiento, los asistentes disfrutaron de una degustación de los productos dulces y salados preparados en los talleres, entre los que destacaron:

Variedad salada: Empanadas de diversos rellenos, alitas en diferentes salsas y bolitas de carne al vino.

Repostería: Bocadillos, flan, tres leches y la tradicional “mamallena”, que se llevó los mayores elogios de la jornada.

El lanzamiento contó con la presencia de la magistrada de la Defensora del Pueblo, Ángela Russo de Cedeño, quien resaltó el impacto de estos programas en la transformación social: “Esta es una oportunidad que les da el Ministerio de Gobierno para que puedan aprender cosas nuevas y que les sirvan en un futuro cuando cumplan la pena”.

Por su parte, Jazmín Cárdenas Quintero, jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, señaló que la iniciativa fomenta el empoderamiento femenino y las proyecta como futuras emprendedoras capaces de ofrecer aperitivos de alta calidad a toda la población.

El servicio de boquitas de "Amasando Esperanza" busca posicionarse como una alternativa de catering para instituciones públicas, empresas privadas y eventos sociales, promoviendo activamente la reinserción sociolaboral.