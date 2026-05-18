Sucasa Estate Developers presenta Baula Residences en Amador: un nuevo ícono de bienestar, arte y naturaleza en Panamá

Grupo SUCASA, con más de 55 años de trayectoria y más de 35,000 viviendas entregadas en Panamá, anunció oficialmente el lanzamiento de Baula Residences, el primer proyecto de su nueva marca Sucasa Estate Developers, dedicada a desarrollar propuestas de alto perfil en el mercado inmobiliario.

Ubicado en Amador, un punto privilegiado que combina historia, vistas únicas y un entorno natural excepcional, Baula Residences se concibe como “un rincón único en Panamá donde el bienestar forma parte del paisaje”. El proyecto contará con 82 residencias diseñadas por la firma Arango+ Arquitectos, integrando arquitectura contemporánea, sostenibilidad y experiencias enfocadas en la calidad de vida.

_F9V6615 2 Grupo Sucasa en el segmento premium. Concedido

Entre sus amenidades destacan:

Rooftop con jacuzzi y vistas al mar, el Canal y el Puente de las Américas.

Piscina semiolímpica, gimnasio y áreas de yoga y pilates.

Coworking, social kitchen y chill lounge.

Espacios pet friendly y facilidades para paddle board y bicicletas.

Compromiso con el arte y la sostenibilidad

Baula Residences trasciende lo inmobiliario para convertirse en un proyecto con propósito. Contará con una escultura monumental en bronce del artista Armando Granja, que será ícono de la entrada al residencial. Además, Sucasa Estate Developers anunció su apoyo con un patrocinio por 4 años a la Fundación Tortuguias, dedicada a la protección de las tortugas marinas en Panamá, incluyendo la especie Baula, una de las más grandes del mundo.

El proyecto se encuentra en proceso de certificación EDGE, que avala la eficiencia energética, hídrica y de materiales, reafirmando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la reducción de impacto ambiental

“Baula es mucho más que un edificio: es un lugar donde la arquitectura se fusiona con la naturaleza y el bienestar, creando un oasis de tranquilidad y sofisticación. Representa la incursión de Grupo Sucasa en el segmento premium, apalancándonos sobre nuestra esencia de confianza y solidez, que siempre nos ha caracterizado”, señaló Diego Quijano Durán, vicepresidente de Sucasa Estate Developers.