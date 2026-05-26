Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 09:47

Panamá bajo vigilancia por fuertes lluvias y tormentas los días 28 y 29 de mayo

Las autoridades pronostican un incremento de lluvias y tormentas dispersas en Panamá durante la semana.

Lluvias en Panamá: tormentas se intensificarán. 

Lluvias en Panamá: tormentas se intensificarán. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia debido al aumento de la inestabilidad atmosférica en el país. Se prevé que el mal tiempo se intensifique los días 28 y 29 de mayo, debido al ingreso de la onda tropical número 5 al territorio nacional.

Las autoridades pronostican un incremento de lluvias y tormentas dispersas a lo largo del istmo. Estas precipitaciones podrían registrar intensidades de muy fuertes a severas, acompañadas de ráfagas de viento.

Riesgos latentes:

La advertencia se mantiene vigente ante el riesgo de:

  • Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

  • Inundaciones urbanas.

  • Deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

  • Caída de árboles y objetos fijos.

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