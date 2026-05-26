Panamá bajo vigilancia por fuertes lluvias y tormentas los días 28 y 29 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia debido al aumento de la inestabilidad atmosférica en el país. Se prevé que el mal tiempo se intensifique los días 28 y 29 de mayo, debido al ingreso de la onda tropical número 5 al territorio nacional.
Riesgos latentes:
La advertencia se mantiene vigente ante el riesgo de:
-
Crecidas repentinas de ríos y quebradas.
Inundaciones urbanas.
Deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.
Caída de árboles y objetos fijos.