Panamá bajo vigilancia por fuertes lluvias y tormentas los días 28 y 29 de mayo

El @imhpapma emitió un aviso de vigilancia por el aumento de la inestabilidad atmosférica en el país, que reflejará un nuevo incremento para los días 28 y 29 de mayo, debido al ingreso al territorio panameño de la onda tropical número 5.



Se prevé un incremento de las lluvias y… pic.twitter.com/su6uSrZ8NN