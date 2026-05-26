Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 12:15

IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes este miércoles 27 de mayo

Para cobrar el pago del IFARHU, los padres de familia deben entregar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes.

IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes.

IFAHRU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el miércoles 27 de mayo la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá y Panamá Oeste.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este miércoles 27 de mayo

Provincia de Panamá

  • Centro de pago: Centro de Combate Irving Saladino
  • Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimientos de Betania y Juan Díaz.

Provincia de Panamá Oeste

  • Centro de pago: Terrenos de la Feria de La Chorrera
  • Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimiento de Barrio Balboa.

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

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