Violencia en Colón: asesinan a estudiante de 16 años frente a colegio

Un estudiante de 16 años murió la mañana de este martes luego de recibir varios disparos en la cabeza y el tórax en calle 7, entre avenida Central y Meléndez, en la ciudad de Colón.

De acuerdo con los informes preliminares, el menor se encontraba esperando que abrieran las puertas del plantel educativo para ingresar a clases, cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon a plena luz del día.

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El violento hecho dejó aterrorizadas a las personas que caminaban por el área, mientras que unidades de la Policía Nacional acordonaron rápidamente la escena para iniciar las investigaciones junto a peritos de Criminalística.

Autoridades investigan muerte de estudiante

Las autoridades revisan cámaras de videovigilancia cercanas con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables de este nuevo homicidio que vuelve a enlutar a la provincia de Colón.

Hasta el momento no se reportan personas aprehendidas por este caso, que se convierte en el quinto hecho donde un menor de entre 15 y 17 años pierde la vida en medio de la ola de violencia que no da tregua en la Costa Atlántica.

La muerte del adolescente ha generado preocupación entre residentes y padres de familia, quienes piden mayores acciones de seguridad para frenar los constantes hechos violentos que afectan a la juventud colonense.