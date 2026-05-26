Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 14:56

Agroferias del IMA para el miércoles 27 y jueves 28 de mayo a nivel nacional

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas en varias provincias del país este miércoles 27 y jueves 28 de mayo.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 27 y jueves 28 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este miércoles y jueves:

Agroferias para el miércoles 27 de mayo

Veraguas

  • Casa comunal de Utira, en el distrito de Río de Jesús.
  • Parque principal de Calobre cabecera, distrito de Calobre.

Herrera

  • Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.

Panamá Este

  • Wuacuco y Quebrada de Calí, en Tortí, en el distrito de Chepo.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

Panamá Oeste

  • Cancha de Santa Rita distrito de La Chorrera.

Agroferias del IMA para el jueves 28 de mayo

Coclé

  • Casa comunal de Candelaria, en Río Grande, distrito de Penonomé.

Veraguas

  • Casa comunal de Montañuela, en el distrito de Atalaya.
  • Casa comunal de El Aromillo, en el distrito de Cañazas.

Colón

  • Cuadro deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, en Chagres.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Boca Chica, distrito de San Lorenzo.

Panamá

  • Calle 20 final, entrando por la Estación Terpel, en Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.

Herrera

  • Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Cirí Grande, en el distrito de Capira.

Panamá Este

  • Piriatí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
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