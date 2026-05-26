Agroferias del IMA para el miércoles 27 y jueves 28 de mayo a nivel nacional

Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 27 y jueves 28 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

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A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este miércoles y jueves: Agroferias para el miércoles 27 de mayo Veraguas Casa comunal de Utira, en el distrito de Río de Jesús.

Parque principal de Calobre cabecera, distrito de Calobre. Herrera Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza, distrito de Los Pozos. Panamá Este Wuacuco y Quebrada de Calí, en Tortí, en el distrito de Chepo. Panamá Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá. Panamá Oeste Cancha de Santa Rita distrito de La Chorrera. Agroferias del IMA para el jueves 28 de mayo Coclé Casa comunal de Candelaria, en Río Grande, distrito de Penonomé. Veraguas Casa comunal de Montañuela, en el distrito de Atalaya.

Casa comunal de El Aromillo, en el distrito de Cañazas. Colón Cuadro deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, en Chagres. Chiriquí Cancha comunal de Boca Chica, distrito de San Lorenzo. Panamá Calle 20 final, entrando por la Estación Terpel, en Pueblo Nuevo, distrito de Panamá. Herrera Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú. Panamá Oeste Casa comunal de Cirí Grande, en el distrito de Capira. Panamá Este Piriatí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2059333813528895516&partner=&hide_thread=false Consulta las Agroferias del IMA

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/IrHSZ3tDTW — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 26, 2026