Agroferias del IMA para el miércoles 27 y jueves 28 de mayo a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 27 y jueves 28 de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.
A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este miércoles y jueves:
Agroferias para el miércoles 27 de mayo
Veraguas
- Casa comunal de Utira, en el distrito de Río de Jesús.
- Parque principal de Calobre cabecera, distrito de Calobre.
Herrera
- Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.
Panamá Este
- Wuacuco y Quebrada de Calí, en Tortí, en el distrito de Chepo.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.
Panamá Oeste
- Cancha de Santa Rita distrito de La Chorrera.
Agroferias del IMA para el jueves 28 de mayo
Coclé
- Casa comunal de Candelaria, en Río Grande, distrito de Penonomé.
Veraguas
- Casa comunal de Montañuela, en el distrito de Atalaya.
- Casa comunal de El Aromillo, en el distrito de Cañazas.
Colón
- Cuadro deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, en Chagres.
Chiriquí
- Cancha comunal de Boca Chica, distrito de San Lorenzo.
Panamá
- Calle 20 final, entrando por la Estación Terpel, en Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.
Herrera
- Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Cirí Grande, en el distrito de Capira.
Panamá Este
- Piriatí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.