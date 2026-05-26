Panamá Nacionales -  26 de mayo de 2026 - 15:28

INADEH abre convocatoria para programas técnicos este 27 de mayo

El INADEH realizará esta convocatoria en los centros de formación de Arraiján y Tocumen el miércoles 27 de mayo.

INADEH abre convocatorias en Panamá. 

INADEH abre convocatorias en Panamá. 

Portal web del INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que este miércoles 27 de mayo se habilitará la convocatoria oficial para todas las personas interesadas en inscribirse en sus programas técnicos presenciales.

INADEH abre convocatoria de programas técnicos

Programa profesional en Cuidado del Adulto Mayor

  • Entrevista y prueba psicológica
  • Lugar: C.F. La Marquesa (Arraiján)
  • Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Requisitos: ser mayor de edad y contar con diploma del bachiller.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2059364415518982545&partner=&hide_thread=false

Técnico profesional en Operaciones de Recepción y Turismo

  • Lugar: Plaza Galerías Panamericana
  • Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Requisitos: ser mayor de edad y contar con diploma del bachiller.
  • Duración: 634 horas

El programa incluye:

  • Gestión de reservaciones
  • Registro de ingreso / Check In
  • Registro de salida / Check Out
  • Asignación, equipaje e información turística

Técnico profesional en Gestión y Comercialización de Servicios Turísticos

  • Lugar: Plaza Galerías Panamericana
  • Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Requisitos: ser mayor de edad y contar con diploma del bachiller.
  • Duración: 977 horas

El programa incluye:

  • Desarrollo de competencias en promoción, comercialización y gestión de servicios turísticos, preparándote para oportunidades laborales en uno de loso sectores con mayor crecimiento.

Embed - INADEH on Instagram: "¡Convocatoria Abierta! Forma parte de los programas de turismo del INADEH. Programas presenciales disponibles: • Técnico Profesional en Operaciones de Recepción y Turismo • Técnico Profesional en Gestión y Comercialización de Servicios Turísticos Miércoles 27 de mayo De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. INADEH Plaza Galerías Panamericana (Tocumen) Requisitos: • 18 años cumplidos • Presentar diploma de sexto año #ConPasoFitmr"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Violencia en Colón: asesinan a estudiante de 16 años frente a colegio

Estudiantes de la Universidad de Panamá destacan en concurso internacional de derechos humanos

Contraloría anuncia auditoría forense a la UNACHI por presuntas irregularidades

Recomendadas

Más Noticias