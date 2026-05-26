INADEH abre convocatoria para programas técnicos este 27 de mayo

El @InadehOficial anuncia una convocatoria para el programa profesional en Cuidado del Adulto Mayor.



Detalla que este miércoles 27 de mayo se llevará a cabo la entrevista y prueba psicológica, en el CF La Marquesa, en Arraiján, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



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