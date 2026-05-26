INADEH abre convocatoria para programas técnicos este 27 de mayo

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que este miércoles 27 de mayo se habilitará la convocatoria oficial para todas las personas interesadas en inscribirse en sus programas técnicos presenciales.
INADEH abre convocatoria de programas técnicos
Programa profesional en Cuidado del Adulto Mayor
- Entrevista y prueba psicológica
- Lugar: C.F. La Marquesa (Arraiján)
- Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Requisitos: ser mayor de edad y contar con diploma del bachiller.
Técnico profesional en Operaciones de Recepción y Turismo
- Lugar: Plaza Galerías Panamericana
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Requisitos: ser mayor de edad y contar con diploma del bachiller.
- Duración: 634 horas
El programa incluye:
- Gestión de reservaciones
- Registro de ingreso / Check In
- Registro de salida / Check Out
- Asignación, equipaje e información turística
Técnico profesional en Gestión y Comercialización de Servicios Turísticos
- Lugar: Plaza Galerías Panamericana
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Requisitos: ser mayor de edad y contar con diploma del bachiller.
- Duración: 977 horas
El programa incluye:
- Desarrollo de competencias en promoción, comercialización y gestión de servicios turísticos, preparándote para oportunidades laborales en uno de loso sectores con mayor crecimiento.