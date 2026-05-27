¡Se queda! Etelvina de Bonagas seguirá como rectora de la UNACHI

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina de Bonagas , confirmó que continuará en el cargo, luego de que el Consejo General Universitario aprobara por votación mayoritaria su permanencia en el puesto durante una sesión extraordinaria

Al ser cuestionada de forma directa sobre si había presentado su dimisión, la funcionaria lo negó categóricamente. Aunque reconoció haberse reunido previamente con la ministra de Educación, Lucy Molinar, evitó aclarar si en dicho encuentro entregó o no una carta de renuncia.

"Acepto el mandato del Consejo General Universitario. En su mayoría, ellos aceptan que yo me quede en el puesto porque gané democráticamente… Nos vamos a quedar en la rectoría porque hemos sido responsables. No hemos tomado un centavo de esta universidad y por eso me siento tranquila", expresó Medianero de Bonagas.

Por último, la rectora aseguró que su única presión actual es la escasez de presupuesto, por lo que extendió un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, y al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que "por favor miren a la Universidad Autónoma de Chiriquí".