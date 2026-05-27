Entretenimiento -  27 de mayo de 2026 - 09:25

Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo miercolito del 27 de mayo de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 27 de mayo del 2026, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Pirámide del miércoles 27 de mayo de 2026. 

Pirámide del miércoles 27 de mayo de 2026. 

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 27 de mayo del 2026.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 4 - 9 - 3 - 1

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 49 - 18 - 34 - 13 - 94

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 27 de mayo del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 27 de mayo a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 27 de mayo del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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Pirámide del sorteo miercolito del 27 de mayo de 2026.

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