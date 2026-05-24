Pirámide de Chakatín: mira los números del sorteo dominical del 24 de mayo de 2026

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 24 de mayo del 2026.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1 - 3 - 5 - 7

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Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 12 - 13 - 17 - 75 - 73 - 55

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image Pirámide de Chakatín del 24 de mayo de 2026. @chakatín

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 24 de mayo del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 24 de mayo a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 24 de mayo del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.