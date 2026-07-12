MiAmbiente detecta yate de pesca deportiva sin autorización en Coiba.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) detectaron una embarcación de pesca deportiva que operaba sin autorización dentro del Parque Nacional Coiba, durante operativos intensivos de vigilancia marítima.

Al yate se le ordenó abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente. Adicionalmente, los funcionarios inspeccionaron otras tres embarcaciones pesqueras y confirmaron que sus documentaciones y permisos estaban en regla.

En cada inspección de lanchas de pesca se revisó la documentación de las embarcaciones, los permisos de pesca vigentes y las autorizaciones para operar dentro de zonas bajo régimen de protección marina.

Al respecto, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que este tipo de patrullajes incrementa la presencia institucional en las áreas marinas protegidas del país para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilícitas que puedan afectar el ecosistema marino.

Estos operativos de largo alcance se realizan desde febrero del presente año en el marco de las labores de vigilancia que adelanta la institución. En las recientes jornadas participaron dos técnicos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, junto con tres unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), encargadas de los abordajes e inspecciones.