Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 08:01

Lucy Molinar denuncia más casos de títulos falsos y alerta sobre violencia que afecta a estudiantes

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló preocupantes casos de violencia, abuso y bullying entre estudiantes.

Lucy Molinar denuncia más casos de títulos falsos

Lucy Molinar denuncia más casos de títulos falsos

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el Ministerio de Educación (MEDUCA) continúa detectando títulos y diplomas falsos dentro de la institución y advirtió sobre la existencia de redes irregulares vinculadas a algunos funcionarios.

Durante sus declaraciones, Molinar señaló que cuando “la politiquería se toma la institución, pasan cosas terribles”, y explicó que las investigaciones han llevado a la separación de funcionarios y a la presentación de casos ante el Ministerio Público.

Tema de interés: CEPANIM y CEPADEM: Presentan proyecto para limitar al 10% el descuento de los certificados

“Seguimos encontrando títulos falsos, seguimos encontrando esas redes de manejos raros de funcionarios a los que hemos tenido que sacar con procesos en el Ministerio Público”, manifestó la titular de Educación. “Seguimos encontrando títulos falsos, seguimos encontrando esas redes de manejos raros de funcionarios a los que hemos tenido que sacar con procesos en el Ministerio Público”, manifestó la titular de Educación.

La ministra indicó que inicialmente el Meduca había presentado 401 casos de presuntos diplomas falsos, pero posteriormente más personas comenzaron a denunciar y la cantidad de casos reportados aumentó considerablemente.

“La gente tomó confianza y comenzó a denunciar y la cifra es inmensa”, afirmó.

Plan piloto de orientación revela casos preocupantes

Molinar también se refirió a un plan piloto implementado en escuelas primarias para incorporar docentes de orientación y brindar apoyo emocional a los estudiantes.

Según explicó, uno de los informes presentados recientemente reveló que una orientadora atendió 249 niños durante un trimestre, de los cuales 165 enfrentaban situaciones relacionadas con abuso sexual, acoso, violencia familiar o bullying.

“Las historias eran tan terribles”, expresó la ministra al recordar la reunión en la que conoció los resultados del programa.

Llamado a recuperar los valores y enfrentar la violencia

La titular del Meduca sostuvo que muchos de los problemas actuales reflejan una crisis social más amplia y llamó a las familias y a la sociedad a trabajar en la formación en valores y el respeto a los demás.

“Tenemos como sociedad que reaccionar contra quienes no han aprendido el límite entre el bien y el mal”, señaló. “Tenemos como sociedad que reaccionar contra quienes no han aprendido el límite entre el bien y el mal”, señaló.

Las declaraciones de Molinar se producen en medio de las acciones que adelanta el Ministerio de Educación para fortalecer los controles sobre la documentación presentada por funcionarios y aspirantes a cargos dentro del sistema educativo, así como para reforzar la atención y el acompañamiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

DIJ advierte aumento de hackeos de cuentas de WhatsApp en Panamá

Aprehenden a adolescente por presunta tentativa de homicidio en un centro educativo

MEF se pronuncia sobre la Operación Pandora y el fraude en la DGI

Recomendadas

Más Noticias