Lucy Molinar denuncia más casos de títulos falsos y alerta sobre violencia que afecta a estudiantes

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el Ministerio de Educación (MEDUCA) continúa detectando títulos y diplomas falsos dentro de la institución y advirtió sobre la existencia de redes irregulares vinculadas a algunos funcionarios.
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La ministra indicó que inicialmente el Meduca había presentado 401 casos de presuntos diplomas falsos, pero posteriormente más personas comenzaron a denunciar y la cantidad de casos reportados aumentó considerablemente.
“La gente tomó confianza y comenzó a denunciar y la cifra es inmensa”, afirmó.
Plan piloto de orientación revela casos preocupantes
Molinar también se refirió a un plan piloto implementado en escuelas primarias para incorporar docentes de orientación y brindar apoyo emocional a los estudiantes.
Según explicó, uno de los informes presentados recientemente reveló que una orientadora atendió 249 niños durante un trimestre, de los cuales 165 enfrentaban situaciones relacionadas con abuso sexual, acoso, violencia familiar o bullying.
“Las historias eran tan terribles”, expresó la ministra al recordar la reunión en la que conoció los resultados del programa.
Llamado a recuperar los valores y enfrentar la violencia
La titular del Meduca sostuvo que muchos de los problemas actuales reflejan una crisis social más amplia y llamó a las familias y a la sociedad a trabajar en la formación en valores y el respeto a los demás.
Las declaraciones de Molinar se producen en medio de las acciones que adelanta el Ministerio de Educación para fortalecer los controles sobre la documentación presentada por funcionarios y aspirantes a cargos dentro del sistema educativo, así como para reforzar la atención y el acompañamiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad.