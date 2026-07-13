Lucy Molinar denuncia más casos de títulos falsos y alerta sobre violencia que afecta a estudiantes

La ministra de Educación, Lucy Molinar , aseguró que el Ministerio de Educación (MEDUCA) continúa detectando títulos y diplomas falsos dentro de la institución y advirtió sobre la existencia de redes irregulares vinculadas a algunos funcionarios.

Durante sus declaraciones, Molinar señaló que cuando “la politiquería se toma la institución, pasan cosas terribles”, y explicó que las investigaciones han llevado a la separación de funcionarios y a la presentación de casos ante el Ministerio Público.

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“Seguimos encontrando títulos falsos, seguimos encontrando esas redes de manejos raros de funcionarios a los que hemos tenido que sacar con procesos en el Ministerio Público”, manifestó la titular de Educación. “Seguimos encontrando títulos falsos, seguimos encontrando esas redes de manejos raros de funcionarios a los que hemos tenido que sacar con procesos en el Ministerio Público”, manifestó la titular de Educación.

La ministra indicó que inicialmente el Meduca había presentado 401 casos de presuntos diplomas falsos, pero posteriormente más personas comenzaron a denunciar y la cantidad de casos reportados aumentó considerablemente.

“La gente tomó confianza y comenzó a denunciar y la cifra es inmensa”, afirmó.

Plan piloto de orientación revela casos preocupantes

“Nosotros habíamos presentado 401 casos -de diplomas falsos- y sentíamos que ya con eso cerrábamos y al final la gente tomó confianza y al tener confianza comenzó a denunciar y la cifra es inmensa. No me acuerdo, no quiero ni acordarme, la cifra tal vez duplica, multiplica por… pic.twitter.com/iRYVMAF4Hj — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

Molinar también se refirió a un plan piloto implementado en escuelas primarias para incorporar docentes de orientación y brindar apoyo emocional a los estudiantes.

Según explicó, uno de los informes presentados recientemente reveló que una orientadora atendió 249 niños durante un trimestre, de los cuales 165 enfrentaban situaciones relacionadas con abuso sexual, acoso, violencia familiar o bullying.

“Las historias eran tan terribles”, expresó la ministra al recordar la reunión en la que conoció los resultados del programa.

Llamado a recuperar los valores y enfrentar la violencia

“Hicimos un plan piloto en primaria para poner docentes de orientación, hace unas semanas tuvimos el informe del primer trimestre, como les había ido. Te pongo un caso, la primera que habló decía, bueno, yo atendí este trimestre 249 niños y la cifra no me voy a olvidar porque te… pic.twitter.com/8dVLIdUKYm — Telemetro Reporta (@TReporta) July 13, 2026

La titular del Meduca sostuvo que muchos de los problemas actuales reflejan una crisis social más amplia y llamó a las familias y a la sociedad a trabajar en la formación en valores y el respeto a los demás.

“Tenemos como sociedad que reaccionar contra quienes no han aprendido el límite entre el bien y el mal”, señaló. “Tenemos como sociedad que reaccionar contra quienes no han aprendido el límite entre el bien y el mal”, señaló.

Las declaraciones de Molinar se producen en medio de las acciones que adelanta el Ministerio de Educación para fortalecer los controles sobre la documentación presentada por funcionarios y aspirantes a cargos dentro del sistema educativo, así como para reforzar la atención y el acompañamiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad.