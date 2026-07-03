Pirámide de Chakatín Entretenimiento -  3 de julio de 2026 - 11:51

Pirámide de Chakatín hoy: Gordito del Zodíaco del 3 de julio de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 3 de julio para que empieces a ganar mucho chen chen.

Pirámide de Chakatín: Gordito del Zodíaco.

Pirámide de Chakatín: Gordito del Zodíaco.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

Ya están aquí! Lo que muchos esperaban ya está aquí, porque lo que se necesita es dinero para este mes de mayo, por esa razón ya se revelaron los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del viernes 3 de julio del 2026.

Números según la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5 - 2 - 8 - 1

Números más buscados para el Gordito del Zodíaco

Los número son: 12 - 40 - 04 - 27

¿A qué hora es el sorteo del Gordito del Zodiaco del 3 de julio del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al viernes 3 de julio que jugará en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodiaco del 3 de julio del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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