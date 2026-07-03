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Lluvias generan crecidas de ríos y canales en Bocas del Toro

Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Bocas del Toro generaron inundaciones en algunas barriadas, producto del desborde de varios afluentes. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realiza monitoreos y realizó un llamado para sesuir las medidas de precaución, como utilizar chaleco salvavidas al navegar y estar pendiente de los niños.