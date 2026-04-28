Béisbol Mayor Deportes -  28 de abril de 2026 - 09:13

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vence a Chiriquí y queda a un triunfo del campeonato

La serie del Béisbol Mayor, se traslada a la capital para el quinto juego, que podría definir el campeonato.

Final del Béisbol Mayor 2026: Bocas lidera 3-1 la serie.

Final del Béisbol Mayor 2026: Bocas lidera 3-1 la serie.

FOTO: FEDEBEIS
María Hernández
Por María Hernández

La noche del lunes 27 de abril, Bocas del Toro dio un paso clave hacia el campeonato tras vencer 6 carreras por 3 a Chiriquí en el cuarto juego de la serie final del Béisbol Mayor 2026.

El encuentro, disputado en el Estadio Kenny Serracín, dejó a los bocatoreños con ventaja de 3 juegos a 1 en la serie, acercándose al bicampeonato.

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Con una ofensiva efectiva y buen manejo del partido, Bocas del Toro logró imponerse ante un equipo chiricano que ahora está obligado a ganar para mantenerse con vida en la final.

Béisbol Mayor: Bocas del Toro a un paso del título

El triunfo coloca a Bocas del Toro a solo una victoria de consagrarse campeón, lo que añade presión al conjunto de Chiriquí en los próximos encuentros.

Próximo juego:

  • Juego 5: miércoles 29 de abril
  • Sede: Estadio Rod Carew

Tras la jornada de descanso del martes 28 de abril, la serie se traslada a la capital para disputar los partidos decisivos, donde se definirá al campeón del torneo.

Chiriquí buscará reaccionar y extender la serie, mientras que Bocas del Toro intentará cerrar la final y levantar el título nacional.

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