Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vence a Chiriquí y queda a un triunfo del campeonato

La noche del lunes 27 de abril, Bocas del Toro dio un paso clave hacia el campeonato tras vencer 6 carreras por 3 a Chiriquí en el cuarto juego de la serie final del Béisbol Mayor 2026.
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Con una ofensiva efectiva y buen manejo del partido, Bocas del Toro logró imponerse ante un equipo chiricano que ahora está obligado a ganar para mantenerse con vida en la final.
Béisbol Mayor: Bocas del Toro a un paso del título
El triunfo coloca a Bocas del Toro a solo una victoria de consagrarse campeón, lo que añade presión al conjunto de Chiriquí en los próximos encuentros.
Próximo juego:
- Juego 5: miércoles 29 de abril
- Sede: Estadio Rod Carew
Tras la jornada de descanso del martes 28 de abril, la serie se traslada a la capital para disputar los partidos decisivos, donde se definirá al campeón del torneo.
Chiriquí buscará reaccionar y extender la serie, mientras que Bocas del Toro intentará cerrar la final y levantar el título nacional.