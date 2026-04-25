Panamá acoge los XIX Juegos Panamericanos de Surf en Playa Venao con atletas de 19 países.

Más de 280 atletas procedentes de 19 países se reúnen en Pedasí, provincia de Los Santos, para competir en los XIX Juegos Panamericanos de Surf . El evento, que se desarrolla en la emblemática Playa Venao, se extenderá hasta el próximo 3 de mayo.

Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS), destacó que la elección de la sede reafirma a Panamá como un destino de élite para el deporte de olas. “Este evento refleja el reconocimiento del país gracias a la confianza de instituciones y patrocinadores, pero principalmente al esfuerzo de nuestros atletas, quienes dan lo mejor de sí al representar a la nación”, señaló.

Impacto económico y turístico

Por su parte, la ministra de Turismo, Gloria de León, resaltó la relevancia de la competencia para la proyección internacional del país. Según la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la realización de este torneo dinamiza la economía local, el comercio y genera oportunidades directas para las comunidades de la región de Azuero.

El equipo nacional

La delegación panameña compite frente a las mejores figuras del continente, buscando elevar el perfil del surf nacional. Con esta cita deportiva, Playa Venao se consolida como un punto estratégico en el circuito internacional, resaltando el potencial de las costas santeñas para eventos de gran magnitud.