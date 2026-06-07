Canadá Deportes -  7 de junio de 2026 - 18:27

Mundial 2026: Tras empatar con Bosnia, Panamá ya está en Canadá

La Selección de Panamá llegó a Canadá y se instaló en su campamento base en New Tecumseth tras su último amistoso previo al Mundial 2026.

Panamá se instala en Canadá para el Mundial 2026

Panamá se instala en Canadá para el Mundial 2026

Fepafut
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de Panamá ya se encuentra en Canadá para iniciar la última fase de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su último partido amistoso antes del torneo.

El equipo nacional arribó a Toronto este domingo y posteriormente se trasladó a su campamento base en el Nottawasaga Inn Resort, ubicado en la ciudad de New Tecumseth, donde permanecerá concentrado durante su participación en la cita mundialista.

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Última parada antes del debut mundialista

La llegada a territorio canadiense marca el inicio de la etapa final de preparación para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen, que buscará hacer historia en su segunda participación en una Copa del Mundo.

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El traslado se produjo un día después del empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, compromiso que sirvió como la última prueba de la selección panameña antes de su estreno en el torneo.

Campamento en New Tecumseth

La delegación panameña se hospedará en el Nottawasaga Inn Resort, ubicado en la ciudad de New Tecumseth, instalación escogida como centro de operaciones durante la fase inicial del campeonato.

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Desde este complejo, el cuerpo técnico y los jugadores desarrollarán entrenamientos, sesiones de recuperación y actividades logísticas previas a los encuentros oficiales.

Panamá afina detalles para el Mundial

Con la llegada al campamento base, la selección nacional entra en la recta final de su preparación, enfocada en corregir aspectos tácticos y físicos antes de enfrentar los desafíos de la fase de grupos.

La expectativa entre la afición panameña continúa creciendo a medida que se acerca el inicio de la participación de Panamá en el torneo más importante del fútbol mundial.

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