Mundial 2026: Tras empatar con Bosnia, Panamá ya está en Canadá

La Selección de Panamá ya se encuentra en Canadá para iniciar la última fase de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su último partido amistoso antes del torneo.
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Última parada antes del debut mundialista
La llegada a territorio canadiense marca el inicio de la etapa final de preparación para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen, que buscará hacer historia en su segunda participación en una Copa del Mundo.
El traslado se produjo un día después del empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, compromiso que sirvió como la última prueba de la selección panameña antes de su estreno en el torneo.
Campamento en New Tecumseth
La delegación panameña se hospedará en el Nottawasaga Inn Resort, ubicado en la ciudad de New Tecumseth, instalación escogida como centro de operaciones durante la fase inicial del campeonato.
Desde este complejo, el cuerpo técnico y los jugadores desarrollarán entrenamientos, sesiones de recuperación y actividades logísticas previas a los encuentros oficiales.
Panamá afina detalles para el Mundial
Con la llegada al campamento base, la selección nacional entra en la recta final de su preparación, enfocada en corregir aspectos tácticos y físicos antes de enfrentar los desafíos de la fase de grupos.
La expectativa entre la afición panameña continúa creciendo a medida que se acerca el inicio de la participación de Panamá en el torneo más importante del fútbol mundial.