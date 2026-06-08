Takao triunfa en el Clásico Presidente de la República y emociona a la hípica panameña

El ejemplar Takao se alzó con la victoria en la edición número 97 del Clásico Presidente de la República, considerado el evento más importante de la hípica panameña, celebrado este domingo en el Hipódromo Presidente Remón.
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Reconocimiento al jinete y al equipo ganador
Durante el acto protocolar, Orillac también entregó presentes al jinete Yonis Lasso, quien condujo a Takao hacia la victoria en la prestigiosa competencia.
Asimismo, se rindió homenaje a familiares del recientemente fallecido Alberto Paz Rodríguez, preparador del ejemplar ganador, en reconocimiento a su aporte al deporte hípico nacional.
El evento más importante de la hípica panameña
La edición 97 del Clásico Presidente de la República reunió a aficionados, autoridades y representantes del sector hípico en el Hipódromo Presidente Remón.
La actividad contó además con la presencia de ministros de Estado y directores de entidades gubernamentales, quienes participaron en una de las competencias tradicionales del calendario deportivo panameño.
Entregan obsequios a los jinetes participantes
Antes del inicio de la carrera, el ministro de la Presidencia entregó obsequios a los 11 jinetes que participaron en el clásico, destacando su esfuerzo y dedicación dentro de una de las pruebas más exigentes y emblemáticas de la hípica nacional.
Con este triunfo, Takao inscribe su nombre entre los ganadores de una de las competencias más prestigiosas del país, consolidándose como el mejor ejemplar de la jornada.