Takao triunfa en el Clásico Presidente de la República y emociona a la hípica panameña

El ejemplar Takao se alzó con la victoria en la edición número 97 del Clásico Presidente de la República , considerado el evento más importante de la hípica panameña, celebrado este domingo en el Hipódromo Presidente Remón.

En representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó la ceremonia de premiación y entregó el trofeo de campeón a los miembros de Chestnut Hill Stable, propietarios del caballo ganador.

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Reconocimiento al jinete y al equipo ganador

Durante el acto protocolar, Orillac también entregó presentes al jinete Yonis Lasso, quien condujo a Takao hacia la victoria en la prestigiosa competencia.

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Asimismo, se rindió homenaje a familiares del recientemente fallecido Alberto Paz Rodríguez, preparador del ejemplar ganador, en reconocimiento a su aporte al deporte hípico nacional.

El evento más importante de la hípica panameña

La edición 97 del Clásico Presidente de la República reunió a aficionados, autoridades y representantes del sector hípico en el Hipódromo Presidente Remón.

La actividad contó además con la presencia de ministros de Estado y directores de entidades gubernamentales, quienes participaron en una de las competencias tradicionales del calendario deportivo panameño.

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Entregan obsequios a los jinetes participantes

Antes del inicio de la carrera, el ministro de la Presidencia entregó obsequios a los 11 jinetes que participaron en el clásico, destacando su esfuerzo y dedicación dentro de una de las pruebas más exigentes y emblemáticas de la hípica nacional.

Con este triunfo, Takao inscribe su nombre entre los ganadores de una de las competencias más prestigiosas del país, consolidándose como el mejor ejemplar de la jornada.