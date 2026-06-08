MEF abre inscripciones para subasta pública de bienes aprehendidos en Punta Chame

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos en Punta Chame, invitó a la ciudadanía a participar en una nueva subasta pública programada para el mes de junio de 2026.

La entidad informó que los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 15 de junio de 2026, fecha en la que cerrará oficialmente el período de registro para participar en el acto.

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De acuerdo con el cronograma divulgado por el MEF, la subasta pública se realizará el 18 de junio de 2026 a partir de las 9:00 a.m. Los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de cargos para poder formar parte del proceso.

MEF abre inscripciones para nuevo acto público

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2063981528191840701?s=20&partner=&hide_thread=false Les invitamos a participar de la siguiente subasta pública.



Cierre de inscripción: 15 de junio de 2026, 3:00 p.m.



Subasta: 18 de junio de 2026, 9:00 a.m.



Pliego en https://t.co/QQFe2v5B0e



Acto No. 2026-0-16-0-08-SB-020688 pic.twitter.com/1uOfp1FgJY — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 8, 2026

Las autoridades detallaron que el cierre de inscripción está previsto para el:

Fecha: 15 de junio de 2026

15 de junio de 2026 Hora: 3:00 p.m.

La recomendación es que los interesados completen el proceso con anticipación para evitar contratiempos de última hora.

¿Dónde consultar el pliego?

El pliego de cargos y toda la información relacionada con la subasta se encuentra disponible en el portal oficial de contrataciones públicas: PanamaCompra

El MEF informó que la convocatoria corresponde al: Acto No. 2026-0-16-0-08-SB-020688

La institución exhortó a los interesados a revisar cuidadosamente los términos y condiciones establecidos en el pliego antes de formalizar su participación.