Panamá Nacionales -  8 de junio de 2026 - 11:19

MEF abre inscripciones para subasta pública de bienes aprehendidos en Punta Chame

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció una nueva subasta pública de bienes aprehendidos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de junio de 2026.

MEF realizará subasta pública el 18 de junio de 2026

MEF realizará subasta pública el 18 de junio de 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos en Punta Chame, invitó a la ciudadanía a participar en una nueva subasta pública programada para el mes de junio de 2026.

La entidad informó que los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 15 de junio de 2026, fecha en la que cerrará oficialmente el período de registro para participar en el acto.

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De acuerdo con el cronograma divulgado por el MEF, la subasta pública se realizará el 18 de junio de 2026 a partir de las 9:00 a.m. Los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de cargos para poder formar parte del proceso.

MEF abre inscripciones para nuevo acto público

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Las autoridades detallaron que el cierre de inscripción está previsto para el:

  • Fecha: 15 de junio de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.

La recomendación es que los interesados completen el proceso con anticipación para evitar contratiempos de última hora.

¿Dónde consultar el pliego?

El pliego de cargos y toda la información relacionada con la subasta se encuentra disponible en el portal oficial de contrataciones públicas: PanamaCompra

El MEF informó que la convocatoria corresponde al: Acto No. 2026-0-16-0-08-SB-020688

La institución exhortó a los interesados a revisar cuidadosamente los términos y condiciones establecidos en el pliego antes de formalizar su participación.

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