MEF abre inscripciones para subasta pública de bienes aprehendidos en Punta Chame

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos en Punta Chame, invitó a la ciudadanía a participar en una nueva subasta pública programada para el mes de junio de 2026.
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De acuerdo con el cronograma divulgado por el MEF, la subasta pública se realizará el 18 de junio de 2026 a partir de las 9:00 a.m. Los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de cargos para poder formar parte del proceso.
MEF abre inscripciones para nuevo acto público
Las autoridades detallaron que el cierre de inscripción está previsto para el:
- Fecha: 15 de junio de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
La recomendación es que los interesados completen el proceso con anticipación para evitar contratiempos de última hora.
¿Dónde consultar el pliego?
El pliego de cargos y toda la información relacionada con la subasta se encuentra disponible en el portal oficial de contrataciones públicas: PanamaCompra
El MEF informó que la convocatoria corresponde al: Acto No. 2026-0-16-0-08-SB-020688
La institución exhortó a los interesados a revisar cuidadosamente los términos y condiciones establecidos en el pliego antes de formalizar su participación.