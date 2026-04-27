Béisbol Mayor 2026: Chiriquí gana el juego 3 de la final y recorta en la serie

La novena de Chiriquí consiguió una victoria clave al derrotar 4 carreras por 3 a Bocas del Toro en el tercer juego de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Talvez te interese: Pasaportes suspendidos en Panamá: oficinas no atenderán hasta el 29 de abril

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Lluvias retrasan el encuentre entre Chiriquí y Bocas del Toro

El encuentro, celebrado en el Estadio Kenny Serracín, comenzó con retraso debido a la lluvia, pero finalmente se desarrolló en medio de un ambiente cargado de emoción.

Con este resultado, los chiricanos suman su primer triunfo en la serie, aunque Bocas del Toro mantiene la ventaja general de 2 juegos a 1 en la final.

El triunfo permite a Chiriquí mantenerse en la pelea por el título y recuperar confianza de cara a los próximos compromisos.

Embed - deportesrpc on Instagram: "¡ASÍ VAMOS! Bocas del Toro lidera la Serie Final del Béisbol Mayor 2026 ante la novena de Chiriquí que ganó su primer partido anoche. #BeisRPC" View this post on Instagram

Béisbol Mayor Juego para hoy 27 de abril: