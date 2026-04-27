Béisbol Mayor Deportes -  27 de abril de 2026 - 09:27

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí gana el juego 3 de la final y recorta en la serie

Chiriquí responde y le gana a Bocas de Toro el tercer juego de la serie final del Béisbol Mayor 2026 y cierra la brecha de perdidas.

Béisbol Mayor: Chiriquí consigue su primer triunfo en la final.

Béisbol Mayor: Chiriquí consigue su primer triunfo en la final.

María Hernández
Por María Hernández

La novena de Chiriquí consiguió una victoria clave al derrotar 4 carreras por 3 a Bocas del Toro en el tercer juego de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Lluvias retrasan el encuentre entre Chiriquí y Bocas del Toro

El encuentro, celebrado en el Estadio Kenny Serracín, comenzó con retraso debido a la lluvia, pero finalmente se desarrolló en medio de un ambiente cargado de emoción.

Con este resultado, los chiricanos suman su primer triunfo en la serie, aunque Bocas del Toro mantiene la ventaja general de 2 juegos a 1 en la final.

El triunfo permite a Chiriquí mantenerse en la pelea por el título y recuperar confianza de cara a los próximos compromisos.

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Béisbol Mayor Juego para hoy 27 de abril:

  • Bocas del Toro vs Chiriquí
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Sede: Estadio Kenny Serracín

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