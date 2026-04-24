Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vence a Chiriquí en el primer juego de la final

Bocas del Toro pega primero en la final del Béisbol Mayor.

Bocas del Toro dio el primer golpe en la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, tras imponerse 7 carreras por 3 ante Chiriquí en el Estadio Calvin Byron de Changuinola.

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El conjunto local mostró solidez tanto en ofensiva como en defensa, logrando mantener parejo el partido desde los primeros episodios. Con batazos oportunos y un buen manejo del pitcheo, los bocatoreños marcaron diferencia en el marcador y supieron mantener la ventaja ante el equipo chiricano.

Este triunfo le permite a Bocas del Toro tomar ventaja en la serie final, mientras Chiriquí deberá ajustar su estrategia de cara al segundo compromiso.

image @Fedebeis

La serie continúa con varios encuentros programados en diferentes escenarios del país, lo que promete una final intensa y muy disputada.

Calendario de la serie final:

Jueves 23 de abril de 2026: Chiriquí 3-7 Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Chiriquí 3-7 Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Viernes 24 de abril de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Domingo 26 de abril de 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Bocas del Toro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín) Lunes 27 de abril de 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

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