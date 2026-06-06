Panamá empata con Bosnia y Herzegovina en su último amistoso antes del Mundial 2026

La selección de Panamá empató este sábado 1-1 ante su similar de Bosnia y Herzegovina, en un partido amistoso disputado en el Energizer Park de St. Louis, Missouri, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.
Sin embargo, la respuesta panameña llegó justo antes del descanso. Cuando se jugaba el tercero de los minutos de reposición de la primera mitad, Jiovany Ramos conectó un remate de pierna derecha dentro del área para sellar la igualdad en favor de la Marea Roja.
Con este compromiso, Panamá finaliza su ciclo de tres partidos amistosos previos a su participación en la cita mundialista, donde debutará oficialmente enfrentando a la selección de Ghana.
Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026:
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Panamá vs. Ghana: Miércoles 17 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).
Panamá vs. Croacia: Martes 23 de junio – BMO Field (Toronto, Canadá).
Panamá vs. Inglaterra: Sábado 27 de junio – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.).