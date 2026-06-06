Panamá empata con Bosnia y Herzegovina en su último amistoso antes del Mundial 2026

La selección de Panamá empató este sábado 1-1 ante su similar de Bosnia y Herzegovina, en un partido amistoso disputado en el Energizer Park de St. Louis, Missouri, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

El conjunto europeo abrió el marcador al minuto 23 por medio de Nikola Kati. El defensor del F. C. Schalke 04 aprovechó un centro para mandar el balón al fondo de las redes con un certero remate de cabeza.

Sin embargo, la respuesta panameña llegó justo antes del descanso. Cuando se jugaba el tercero de los minutos de reposición de la primera mitad, Jiovany Ramos conectó un remate de pierna derecha dentro del área para sellar la igualdad en favor de la Marea Roja.

Con este compromiso, Panamá finaliza su ciclo de tres partidos amistosos previos a su participación en la cita mundialista, donde debutará oficialmente enfrentando a la selección de Ghana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/2063364610283946352&partner=&hide_thread=false ¡FINAL DEL PARTIDO !



Gran partido de #PanamáMayor que empata contra Bosnia con gol de Jionany Ramos, y con esto terminan los partidos de preparación antes del debut en la @FIFAWorldCup .



1-1



@Energizer_Park

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Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026: